Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой по оснащённости в Европе.

«Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», — цитирует Макрона ТАСС.

Он также подчеркнул «необходимость укрепить силы ядерного сдерживания».

В июне Макрон заявил о намерении Франции усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО.