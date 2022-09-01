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Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой по оснащённости в Европе

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой по оснащённости в Европе.
Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой по оснащённости в Европе
  • Gettyimages.ru

«Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», — цитирует Макрона ТАСС.

Он также подчеркнул «необходимость укрепить силы ядерного сдерживания».

В июне Макрон заявил о намерении Франции усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО.

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