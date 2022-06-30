Франция усилит военное присутствие на восточном фланге НАТО
- AFP
- © BERTRAND GUAY
«Восточный фланг НАТО будет усилен французским военным контингентом», — сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.
В частности, Франция увеличит военное присутствие в Румынии, отметил он.
«Я могу подтвердить наше намерение усилить контингент для обеспечения потребностей наших европейских союзников на уровне бригады на территории Румынии», — пояснил глава государства.
Накануне НАТО в своей декларации объявило о планах значительно увеличить силы высокой готовности на восточном фланге.