Франция усилит военное присутствие на восточном фланге НАТО, заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Мадриде.

«Восточный фланг НАТО будет усилен французским военным контингентом», — сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.

В частности, Франция увеличит военное присутствие в Румынии, отметил он.

«Я могу подтвердить наше намерение усилить контингент для обеспечения потребностей наших европейских союзников на уровне бригады на территории Румынии», — пояснил глава государства.

Накануне НАТО в своей декларации объявило о планах значительно увеличить силы высокой готовности на восточном фланге.