Страны НАТО договорились увеличить силы на восточном фланге

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Руководители стран НАТО договорились значительно увеличить силы высокой готовности на восточном фланге.
Страны НАТО договорились увеличить силы на восточном фланге
  • РИА Новости

«Страны — члены НАТО обязались развернуть на нашем восточном фланге дополнительные мощные боеготовые силы на местах, наращиваемые за счёт существующих боевых групп до подразделений уровня бригады там, где и когда возникнет необходимость, на основе убедительных быстро доступных подкреплений, заблаговременно размещенной техники и усовершенствованной системы командования и управления», — говорится в декларации, опубликованной на сайте альянса.

Как ранее отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, развёртывание сил НАТО на восточном фланге не приведёт к превосходству альянса над Россией.

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