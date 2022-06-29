Страны НАТО договорились увеличить силы на восточном фланге

Руководители стран НАТО договорились значительно увеличить силы высокой готовности на восточном фланге.

«Страны — члены НАТО обязались развернуть на нашем восточном фланге дополнительные мощные боеготовые силы на местах, наращиваемые за счёт существующих боевых групп до подразделений уровня бригады там, где и когда возникнет необходимость, на основе убедительных быстро доступных подкреплений, заблаговременно размещенной техники и усовершенствованной системы командования и управления», — говорится в декларации, опубликованной на сайте альянса.

Как ранее отметил замглавы российского МИД Александр Грушко, развёртывание сил НАТО на восточном фланге не приведёт к превосходству альянса над Россией.