Грушко заявил, что наращивание сил НАТО не приведёт к превосходству над Россией

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Развёртывание сил НАТО на восточном фланге не приведёт к превосходству альянса над Россией, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко заявил, что наращивание сил НАТО не приведёт к превосходству над Россией
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

В комментарии Интерфаксу он отметил, что НАТО постепенно наращивает в указанной зоне военный потенциал, размещая там тяжёлые вооружения в попытках добиться военного превосходства.

«Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будут надёжно обеспечены», — заверил Грушко.

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ ранее сообщил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

Джоанэ отметил, что таким образом альянс сможет гарантировать защиту территории альянса в соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО.

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