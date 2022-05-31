Грушко заявил, что наращивание сил НАТО не приведёт к превосходству над Россией
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В комментарии Интерфаксу он отметил, что НАТО постепенно наращивает в указанной зоне военный потенциал, размещая там тяжёлые вооружения в попытках добиться военного превосходства.
«Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будут надёжно обеспечены», — заверил Грушко.
Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ ранее сообщил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.
Джоанэ отметил, что таким образом альянс сможет гарантировать защиту территории альянса в соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО.