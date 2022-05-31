Грушко заявил, что наращивание сил НАТО не приведёт к превосходству над Россией

Развёртывание сил НАТО на восточном фланге не приведёт к превосходству альянса над Россией, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

В комментарии Интерфаксу он отметил, что НАТО постепенно наращивает в указанной зоне военный потенциал, размещая там тяжёлые вооружения в попытках добиться военного превосходства.

«Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будут надёжно обеспечены», — заверил Грушко.

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ ранее сообщил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

Джоанэ отметил, что таким образом альянс сможет гарантировать защиту территории альянса в соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО.