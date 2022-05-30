Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о праве альянса на прочные позиции на восточном фланге

В связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге, цитирует заместителя генсека альянса Мирча Джоанэ AFP.

«Я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт (Россия — НАТО. — RT) по сути не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — приводит его слова РИА Новости.

Джоанэ отметил, что таким образом НАТО сможет гарантировать защиту территории альянса в соответствии со статьей 5 устава НАТО.

В марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.