Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о праве альянса на прочные позиции на восточном фланге
«Я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт (Россия — НАТО. — RT) по сути не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — приводит его слова РИА Новости.
Джоанэ отметил, что таким образом НАТО сможет гарантировать защиту территории альянса в соответствии со статьей 5 устава НАТО.
В марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.
Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.