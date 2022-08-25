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В НАТО назвали вызовом способность России вывести из строя союзников через Атлантику

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что способность России вывести из строя подкрепления союзников через Северную Атлантику — это стратегический вызов.
В НАТО назвали вызовом способность России вывести из строя союзников через Атлантику
  • РИА Новости

Он напомнил об обнародованных Москвой на прошлой неделе планах по созданию нового стратегического подводного крейсера-ракетоносца для операций в Арктике. 

«Способность России вывести из строя подкрепления союзников через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», — подчеркнул Столтенберг.

Так, на международном форуме «Армия-2022» впервые был продемонстрирован макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Арктур», приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики. Изделие размещено на площадке Главного командования ВМФ.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов ранее сообщил, что Военно-морской флот России получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения в 2022 году.

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