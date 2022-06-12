Военно-морской флот России получит 46 кораблей в 2022 году

Военно-морской флот России получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения в 2022 году, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Об этом он сказал, открывая по видеосвязи церемонию закладки шести боевых кораблей на судостроительных предприятиях в Петербурге, Комсомольске-на-Амуре и Зеленодольске.

«В 2022 году Военно-морскому флоту будет передано 46 боевых кораблей и судов обеспечения. 50 кораблей находятся на стапелях в различной степени готовности», — цитирует его ТАСС.

Как стало известно ранее, ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» передадут в состав Военно-морского флота России в декабре текущего года.