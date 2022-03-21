Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» перейдёт в состав ВМФ России в декабре

Ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» передадут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в декабре текущего года. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Об этом пишет ТАСС.

«Передача атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — рассказали в холдинге.

Ранее сообщалось, что ракетоносец выведен из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

До этого глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что испытания стратегического подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» начнутся в 2022 году.