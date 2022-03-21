Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» перейдёт в состав ВМФ России в декабре
Об этом пишет ТАСС.
«Передача атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — рассказали в холдинге.
Ранее сообщалось, что ракетоносец выведен из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
До этого глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что испытания стратегического подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» начнутся в 2022 году.