Ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»

Ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

«Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждём эти корабли. Они показали свою надёжность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью «князей» и «Генералиссимуса Суворова», — сказал Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Он добавил, что уже более 20 лет не было такой массовой «и закладки, и постройки, и приёма».

«С 1991-го года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут», — заявил Евменов.

Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что испытания стратегического подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» начнутся в 2022 году.