Ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»
- Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А»
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«Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждём эти корабли. Они показали свою надёжность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью «князей» и «Генералиссимуса Суворова», — сказал Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Он добавил, что уже более 20 лет не было такой массовой «и закладки, и постройки, и приёма».
«С 1991-го года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут», — заявил Евменов.
Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что испытания стратегического подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» начнутся в 2022 году.