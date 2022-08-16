Посольство России: действия американских властей повышают ядерные риски в мире

Действия американских властей способствуют повышению ядерных рисков во всём мире, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков», — говорится в заявлении посольства.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали заявления США о том, что шаги России не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

В российском посольстве посоветовали американским властям обратить внимание на собственную политику в ядерной в сфере, вместо того, чтобы необоснованно обвинять других.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.