Десять человек предстанут перед судом в связи с утечкой газа в иорданском порту Акаба

Генеральная прокуратура Иордании завершила расследование дела об утечке газа в порту Акаба, перед судом предстанут десять человек.

Об этом сообщает иорданское агентство Petra со ссылкой на заявление представителя судебного совета королевства Валида Канакрии.

По его словам, дела десяти обвиняемых направлены в суд первой инстанции Акабы после того, как было принято постановление об их содержании под стражей.

Уточняется, что задержанным предъявлены обвинения в смерти 13 человек, причинении вреда имуществу и халатности.

27 июня из-за утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, а число пострадавших превысило 260.