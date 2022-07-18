Десять человек предстанут перед судом в связи с утечкой газа в иорданском порту Акаба
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Об этом сообщает иорданское агентство Petra со ссылкой на заявление представителя судебного совета королевства Валида Канакрии.
По его словам, дела десяти обвиняемых направлены в суд первой инстанции Акабы после того, как было принято постановление об их содержании под стражей.
Уточняется, что задержанным предъявлены обвинения в смерти 13 человек, причинении вреда имуществу и халатности.
27 июня из-за утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, а число пострадавших превысило 260.