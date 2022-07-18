Десять человек предстанут перед судом в связи с утечкой газа в иорданском порту Акаба

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Иордании завершила расследование дела об утечке газа в порту Акаба, перед судом предстанут десять человек.
Десять человек предстанут перед судом в связи с утечкой газа в иорданском порту Акаба
  • AFP
  • © Khalil MAZRAAWI

Об этом сообщает иорданское агентство Petra со ссылкой на заявление представителя судебного совета королевства Валида Канакрии.

По его словам, дела десяти обвиняемых направлены в суд первой инстанции Акабы после того, как было принято постановление об их содержании под стражей.

Уточняется, что задержанным предъявлены обвинения в смерти 13 человек, причинении вреда имуществу и халатности.

27 июня из-за утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, а число пострадавших превысило 260. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить