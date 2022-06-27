Число погибших из-за утечки газа в Иордании возросло до 13

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Число погибших из-за утечки газа в иорданском порту Акаба возросло до 13, число пострадавших превысило 260. Об этом заявил в беседе с телеканалом «Аль-Хадас» государственный министр по делам СМИ Иордании Фейсал аш-Шеббуль.

«В больницы поступило порядка 130 человек, пострадавших в средней и тяжёлой степени от отравления. Среди них есть иностранные граждане, всего пострадало 260 человек», — приводит его слова ТАСС.

Аш-Шеббуль отметил, что утечка газа произошла в результате падения цистерны весом 16 т во время транспортировки.

«На месте работают подразделения сил химической защиты, которые вскоре закончат очистку причала, на который рухнула цистерна. Угрозы отравления газом населения Акабы нет, в городе сохраняется спокойная обстановка», — заключил он.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате утечки газа в иорданском порту.

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