Число погибших из-за утечки газа в Иордании возросло до 13
«В больницы поступило порядка 130 человек, пострадавших в средней и тяжёлой степени от отравления. Среди них есть иностранные граждане, всего пострадало 260 человек», — приводит его слова ТАСС.
Аш-Шеббуль отметил, что утечка газа произошла в результате падения цистерны весом 16 т во время транспортировки.
«На месте работают подразделения сил химической защиты, которые вскоре закончат очистку причала, на который рухнула цистерна. Угрозы отравления газом населения Акабы нет, в городе сохраняется спокойная обстановка», — заключил он.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате утечки газа в иорданском порту.