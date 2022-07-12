Власти Нью-Йорка предоставили руководство на случай ядерного удара

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видео, в котором жителям города рассказали, что необходимо делать в случае ядерного удара.

«Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», — говорится в видеоматериале. 

Первый совет, который дают в видео, заключается в том, чтобы как можно скорее укрыться в помещении.

«Оставайтесь внутри, закройте все двери и окна, если есть подвал — укройтесь там», — рекомендуют власти города.

Если в момент удара человек находился на улице, необходимо снять с себя одежду и положить её в пакет.

«Шаг третий: следите за обновлениями, за сообщениями СМИ», — подчёркивают в видеосообщении.

Департамент не рекомендует выходить из дома, пока официальные власти не назовут это безопасным шагом.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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