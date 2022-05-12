Медведев высказался о возможности ядерной войны

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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны.
Медведев высказался о возможности ядерной войны
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности»», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он отметил, что «у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».

По его словам, это будет катастрофическим для всех сценарием.

Ранее в Пентагоне заявили, что ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США.

Он также отметил, что на фоне «существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР» от США требуется поддержание «безопасных и эффективных ядерных возможностей».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны. Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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