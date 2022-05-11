Глава Пентагона: ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей заявил, что ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для Соединённых Штатов.
Глава Пентагона: ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США
  • AP
  • © Michael Probst

«Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — приводит слова Остина РИА Новости.

Он также отметил, что на фоне «существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР» от США требуется поддержание «безопасных и эффективных ядерных возможностей».

Ранее директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить