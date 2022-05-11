Глава Пентагона: ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей заявил, что ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для Соединённых Штатов.

«Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — приводит слова Остина РИА Новости.

Он также отметил, что на фоне «существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР» от США требуется поддержание «безопасных и эффективных ядерных возможностей».

Ранее директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса.