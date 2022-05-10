Нацразведка США заявила, что не хотела бы развязывания мировой войны из-за помощи Украине
- AP
«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — сказала она на слушаниях в конгрессе.
Хейнс отметила, что, по мнению разведки, Россия «не пойдёт на применение ядерного оружия вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой вовлечение НАТО в конфликт, пишет РИА Новости.
В марте американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией на Украине. По его словам, «прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война».
Как отмечал глава российского государства Владимир Путин, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными.