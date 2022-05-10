Нацразведка США заявила, что не хотела бы развязывания мировой войны из-за помощи Украине

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Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса, заявила директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс.
Нацразведка США заявила, что не хотела бы развязывания мировой войны из-за помощи Украине
  • AP

«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — сказала она на слушаниях в конгрессе.

Хейнс отметила, что, по мнению разведки, Россия «не пойдёт на применение ядерного оружия вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой вовлечение НАТО в конфликт, пишет РИА Новости.

В марте американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией на Украине. По его словам, «прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война».

Как отмечал глава российского государства Владимир Путин, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными.

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