Артемий Лебедев: с такими друзьями, как Мельник, Берлину не нужны и враги

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выразил мнение, что посол Украины в Германии Андрей Мельник смог испортить отношения Киева с Берлином «больше, чем кто-либо ещё».

По мнению Лебедева, с такими друзьями, как Мельник, Берлину «не нужно и врагов».

«Потому что больше испортить отношения Украины с Германией, чем это удалось Мельнику, вряд ли бы смог кто-то ещё», — сказал дизайнер, напомнив, что посол стал вести себя «максимально по-хамски».

Лебедев напомнил, что Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Вишенкой на торте дипломатической карьеры Мельника он назвал интервью посла немецкому журналисту Тило Юнгу, в котором он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.

«В результате его будут телепортировать домой и дадут почётную работку где-то в МИД, будет сидеть бумажки перебирать, а жаль, мог бы испортить ещё столько классных отношений», — заключил ведущий рубрики.

После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».

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