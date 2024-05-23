Politico: Зеленский намерен посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, Зеленский может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран.

«Ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать... к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Также он обвинил Запад в боязни полностью «порвать» отношения с Россией.