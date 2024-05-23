Politico: Зеленский намерен посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии
Об этом пишет Politico.
По данным издания, Зеленский может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран.
«Ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать... к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты», — говорится в публикации.
Ранее Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.
Также он обвинил Запад в боязни полностью «порвать» отношения с Россией.