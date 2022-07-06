Президент Эквадора сменил ряд министров в правительстве страны
«Президент... назначил новых членов правительства — министром экономики и финансов (стал. — RT) Пабло Аросемена Марриотт, министром городского развития и жилья — Мария Габриэла Агильера Харамильо», — приводит слова заявления РИА Новости.
Кроме того, президент также сменил министра транспорта и ещё ряд членов правительства.
Ранее стало известно, что парламент Эквадора не смог набрать достаточное количество голосов для того, чтобы объявить импичмент президенту страны Гильермо Лассо.