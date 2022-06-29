Парламент Эквадора не смог объявить импичмент президенту

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Парламент Эквадора не смог набрать достаточное количество голосов для того, чтобы объявить импичмент ныне действующему президенту страны Гильермо Лассо.

О результатах голосования по вопросу импичмента сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента в соцсетях. 

«По предложению импичмента для президента республики Гильермо Лассо 81 голос за, 42 против и 14 воздержавшихся. Предложение об отставке президента не принимается», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять решение об импичменте, необходимо было набрать 92 голоса.

Ранее сообщалось о том, что протестующая против экономической политики властей Эквадора Конфедерация индейских народов республики готова начать переговоры с правительством страны.

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