Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством

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Протестующая против экономической политики властей Эквадора Конфедерация индейских народов республики сообщила о готовности начать переговоры с руководством страны.

«Коллективным решением структур Conaie, Feine и Fenocin мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из десяти пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников», — приводит РИА Новости заявление Конфедерации индейских народов Эквадора.

Ранее в парламенте Эквадора объявили о планах импичмента действующему президенту страны Гильермо Лассо. Ходатайство депутатов связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.

Из-за происходящих в Эквадоре акций протеста против находящегося у власти правительства бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал Лассо объявить досрочные выборы.

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