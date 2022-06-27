Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с правительством

Протестующая против экономической политики властей Эквадора Конфедерация индейских народов республики сообщила о готовности начать переговоры с руководством страны.

«Коллективным решением структур Conaie, Feine и Fenocin мы принимаем приглашение на встречу пяти ветвей государственной власти в 14:00. Мы будем продвигать реализацию нашей повестки из десяти пунктов и просим внимания наших мобилизованных участников», — приводит РИА Новости заявление Конфедерации индейских народов Эквадора.

Ранее в парламенте Эквадора объявили о планах импичмента действующему президенту страны Гильермо Лассо. Ходатайство депутатов связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.

Из-за происходящих в Эквадоре акций протеста против находящегося у власти правительства бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал Лассо объявить досрочные выборы.