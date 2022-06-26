Экс-глава Эквадора призвал нынешнего президента объявить досрочные выборы

Из-за происходящих в Эквадоре акций протеста против находящегося у власти правительства бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал действующего президента Гильермо Лассо объявить досрочные выборы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Корреа.

«Президент Лассо, не будьте трусом, назначьте досрочные выборы. Я сделал это в 2009 году и получил поддержку своего народа. Вы думаете, что сможете править, прибегая к стрельбе и крови, ещё три года? Вы уничтожите страну, вы уничтожите самого себя», — заявил в видеообращении экс-глава Эквадора.

Ранее в парламенте Эквадора объявили о планах импичмента действующему президенту страны Гильермо Лассо. Ходатайство депутатов связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.