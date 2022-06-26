Экс-глава Эквадора призвал нынешнего президента объявить досрочные выборы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Корреа.
«Президент Лассо, не будьте трусом, назначьте досрочные выборы. Я сделал это в 2009 году и получил поддержку своего народа. Вы думаете, что сможете править, прибегая к стрельбе и крови, ещё три года? Вы уничтожите страну, вы уничтожите самого себя», — заявил в видеообращении экс-глава Эквадора.
Ранее в парламенте Эквадора объявили о планах импичмента действующему президенту страны Гильермо Лассо. Ходатайство депутатов связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.