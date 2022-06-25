Парламент Эквадора обсудит импичмент действующему президенту Лассо 25 июня

Национальная ассамблея Эквадора в ходе сессии, которая пройдёт 25 июня, обсудит импичмент действующему президенту страны Гильермо Лассо.

«Пленум законодательного собрания обсудит и вынесет решение о смещении с должности конституционного президента республики согласно ч. 2 ст. 130 Конституции республики на основании петиции не менее трети членов Национальной ассамблеи», — говорится в видеосообщении пресс-службы парламента в Twitter.

Ходатайство депутатов, как отмечается, связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.

Уточняется, что для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.

Ранее стало известно, что депутаты конгресса Перу не смогли набрать голоса для принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо.