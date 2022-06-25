Парламент Эквадора обсудит импичмент действующему президенту Лассо 25 июня

Короткая ссылка
Национальная ассамблея Эквадора в ходе сессии, которая пройдёт 25 июня, обсудит импичмент действующему президенту страны Гильермо Лассо.

«Пленум законодательного собрания обсудит и вынесет решение о смещении с должности конституционного президента республики согласно ч. 2 ст. 130 Конституции республики на основании петиции не менее трети членов Национальной ассамблеи», — говорится в видеосообщении пресс-службы парламента в Twitter.

Ходатайство депутатов, как отмечается, связано с серьёзным политическим кризисом и массовыми протестами.

Уточняется, что для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.

Ранее стало известно, что депутаты конгресса Перу не смогли набрать голоса для принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить