Президент Чили предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере
«Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах», — приводит ТАСС слова Борича в Twitter.
Он отметил, что чилийское правительство готово «поддержать осуждение» действий России на Украине «в международных организациях».
Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.
Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.