Президент Чили предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере

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Президент Чили Габриэль Борич заявил, что в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему помощь в гуманитарной сфере.

«Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах», — приводит ТАСС слова Борича в Twitter.

Он отметил, что чилийское правительство готово «поддержать осуждение» действий России на Украине «в международных организациях».

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.

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