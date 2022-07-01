Еврокомиссия предложила выделить Украине €1 млрд экстренной макрофинансовой помощи
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«Эта первая часть помощи, о которой было объявлено в мае, позволит нам дать немедленный ответ на насущные потребности Украины», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе «поддержит её преобразование в демократическую и процветающую страну».
Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.
Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.