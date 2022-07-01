Еврокомиссия предложила выделить Украине €1 млрд экстренной макрофинансовой помощи

Короткая ссылка
В Еврокомиссии предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.
Еврокомиссия предложила выделить Украине €1 млрд экстренной макрофинансовой помощи
  • Gettyimages.ru

«Эта первая часть помощи, о которой было объявлено в мае, позволит нам дать немедленный ответ на насущные потребности Украины», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе «поддержит её преобразование в демократическую и процветающую страну».

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить