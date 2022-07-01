Еврокомиссия предложила выделить Украине €1 млрд экстренной макрофинансовой помощи

В Еврокомиссии предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.

«Эта первая часть помощи, о которой было объявлено в мае, позволит нам дать немедленный ответ на насущные потребности Украины», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе «поддержит её преобразование в демократическую и процветающую страну».

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.