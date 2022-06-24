Ким Чен Ын призвал укреплять военную мощь КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе расширенного заседания Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости постоянно укреплять военно-техническую мощь страны.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство

Ким Чен Ын в ходе заседания выступил с речью, в которой подчеркнул основные направления военно-политической деятельности государства и потребовал от подчинённых дальнейшей работы по наращиванию военного могущества армии.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что вся армия должна надёжно защищать достоинство нашей великой Родины и благополучие нашего великого народа, поддерживая идеи центрального военного строительства партии и обещая сильную оборону, способную сокрушить любого врага», — передаёт ЦТАК.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм. Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.

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