Блинкен выразил надежду на сотрудничество США с новым президентом Колумбии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей Америки сотрудничать с новым президентом Колумбии Густавом Петро и поздравил его с новой должностью.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления американо-колумбийских отношений и продвижения наших стран к лучшему будущему», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь также подчеркнул, что выборы в Колумбии были справедливыми и свободными.

«Мы воздаём должное многим должностным лицам, государственным служащим и добровольцам, чья самоотверженность сделала эти выборы возможными», — подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что представитель левой коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии по итогам подсчёта 98,22% бюллетеней. По результатам голосования Петро получил 50,51% голосов.