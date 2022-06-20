Сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

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Представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии по итогам подсчёта 98,22% бюллетеней.

Об этом сообщается на сайте Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии.

По результатам голосования Петро получил 50,51% голосов, в то время как его соперник Родольфо Эрнандес — 47,22%.

Избранный президентом Густаво Петро отреагировал на результаты выборов.

«Сегодня праздник для народа. Пусть он празднует первую народную победу. Пусть столько перенесённых страданий смягчат радость, которая сегодня наполняет сердце родины», — цитирует политика ТАСС. 

Своё поражение прокомментировал Эрнандес.

«Сегодня большинство голосовавших выбрали другого кандидата. Как я неоднократно повторял, я принимаю этот результат. Так нужно поступить, если мы хотим сильных государственных институтов. Искренне надеюсь, что это решение граждан пойдёт на пользу всем», — заявил он. 

С победой нового президента поздравил экс-глава государства Иван Дуке.

Ранее сообщалось о том, что по результатам подсчёта 79,63% бюллетеней Петро опережал своего конкурента более чем на 3%.

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