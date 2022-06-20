Сенатор Густаво Петро лидирует на выборах президента Колумбии

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Представитель коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро лидирует на выборах президента Колумбии. По результатам подсчёта 79,63% бюллетеней он опережает своего конкурента.

По информации с сайта национального реестра актов гражданского состояния Колумбии, на данный момент за Петро проголосовали 50,49% избирателей, в то время как Родольфо Эрнандес, руководитель политического движения «Лига антикоррупционных правителей», собрал 47,25% голосов.

В избирательных комиссиях сообщили, что будут приложены все усилия для того, чтобы как можно быстрее огласить результаты, однако если разрыв в количестве полученных голосов будет небольшим, придётся проводить дополнительную проверку, и оглашение итогов могут отложить до 23 июня.

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