В МИД Дании сообщили о нарушении российским военным кораблём территориальных вод

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Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил о двух нарушениях российским военным кораблём территориальных вод королевства.
В МИД Дании сообщили о нарушении российским военным кораблём территориальных вод
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация», — написал он в Twitter.

Глава датской дипломатии добавил, что в срочном порядке вызвал российского посла.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.

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