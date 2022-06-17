В МИД Дании сообщили о нарушении российским военным кораблём территориальных вод

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил о двух нарушениях российским военным кораблём территориальных вод королевства.

«Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация», — написал он в Twitter.

Глава датской дипломатии добавил, что в срочном порядке вызвал российского посла.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.