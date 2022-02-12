Российские военные обнаружили подводную лодку США в территориальных водах России

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia. Фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением судном территориальных вод России.

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Предупреждение покинуть территориальные воды России сначала было проигнорировано, позднее подлодка США их покинула, заявили в Министерстве обороны. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России после инцидента продолжил плановые учения.