Российские военные обнаружили подводную лодку США в территориальных водах России
Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia. Фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением судном территориальных вод России.
- Gettyimages.ru
Предупреждение покинуть территориальные воды России сначала было проигнорировано, позднее подлодка США их покинула, заявили в Министерстве обороны.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России после инцидента продолжил плановые учения.
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