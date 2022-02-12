Обнаруженная в водах России подлодка США покинула территорию «с максимальной скоростью»

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Министерство обороны России сообщило, что после обнаружения американской подлодки Virginia в районе острова Уруп Курильской гряды в 10:40 мск её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина «с максимальной скоростью» покинула территориальные воды России.
Обнаруженная в водах России подлодка США покинула территорию «с максимальной скоростью»
  • Legion-Media

«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», — сообщили в Министерстве обороны.

Когда экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства», американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.

После этого она «с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».

12 февраля Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

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