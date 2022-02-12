Обнаруженная в водах России подлодка США покинула территорию «с максимальной скоростью»
- Legion-Media
«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», — сообщили в Министерстве обороны.
Когда экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства», американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.
После этого она «с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».
12 февраля Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.