Минобороны России вручило ноту военному атташе США из-за ситуации с американской подлодкой

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Министерство обороны России вручило ноту военному атташе США в связи с нарушением американской подлодкой российских территориальных вод.
Минобороны России вручило ноту военному атташе США из-за ситуации с американской подлодкой
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности России.

Ведомство настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения нарушений госграницы её кораблями в будущем.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США.

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