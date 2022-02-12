В Минобороны России вызван военный атташе США из-за инцидента с американской подлодкой

Министерство обороны России вызвало военного атташе Соединённых Штатов, после того как американская подводная лодка Virginia нарушила российские территориальные воды.

«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — цитирует ведомство РИА Новости.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.