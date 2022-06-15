Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в данной ситуации.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.