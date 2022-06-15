Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования конфликта на Украине
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в данной ситуации.
Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.