Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования конфликта на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования конфликта на Украине
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в данной ситуации.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.

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