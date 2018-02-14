Удар «Оливковой ветвью»: «уличная дипломатия» как ответ международной политике США

Дипломатические распри между Кремлём и Белым домом выливаются в настоящие «уличные войны». В ответ на переименование площади перед зданием российской дипмиссии в Вашингтоне в Немцов Плаза в Госдуме предложили присвоить американским дипломатам в Москве адрес: Североамериканский тупик, дом 1. Подобные прецеденты уже имели место в истории и, как правило, отражают плачевное состояние международных отношений. На этот раз по одну сторону дипломатических баррикад с Москвой оказалась Анкара: американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Турции встретит улица «Оливковой ветви».

Троллинг по-американски



Пожалуй, никто не удивился, когда в США объявили о намерении назвать площадь в Вашингтоне в честь убитого лидера российской оппозиции — Бориса Немцова. «Создание Борис Немцов Плаза станет сигналом путинскому режиму, что США продолжат обеспечивать лидерство и поддержку тем, кто отстаивает свободу в собственных государствах», — заявил тогда один из сторонников проекта сенатор Рон Джонсон. Место площади выбрано отнюдь не случайно. Этот законопроект, несомненно, «вызовет раздражение» Москвы, которой придётся сменить адрес своего представительства на новый: Борис Немцов Плаза, дом 1. В результате вся корреспонденция и другие официальные документы будут содержать имя оппозиционера, «таинственную смерть которого связывают с его откровенной критикой» российского президента, рассуждал The Washington Free Beacon. Идея законопроекта принадлежит другому американскому сенатору Марко Рубио. Таким образом он, видимо, решил показать Кремлю официальную позицию Белого дома, мол, мы-то тут знаем, кто «убрал» нашего любимого оппозиционера.



Кстати, и Киев, задавший моду своей декоммунизацией (читай: страстью переписывать историю), не остался в стороне. Просто не мог: вассал ведь не может не поддержать своего сеньора. В октябре прошлого года мэр Виталий Кличко заявил, что один из скверов столицы назовут в честь Бориса Немцова. «Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но у нас были хорошие отношения. То, что произошло с Немцовым, — это российские реалии, когда убивают людей, которые имеют альтернативное мнение. Уверен, что это было политическое убийство за его взгляды и критику власти», — цитировала Кличко газета «Зеркало недели». К слову, ещё в сентябре 2015-го Кличко грозился переименовать Воздухофлотский проспект, где находится посольство России, в память о погибшем лидере оппозиции. Тогда не вышло.

Ответ в духе холодной войны





В Госдуме нашли, как ответить на решение американских законотворцев. Депутат Михаил Дегтярёв предложил назвать безымянный проезд рядом с посольством США Североамериканским тупиком. А заодно и присвоить иностранным дипработникам почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом 1.

Здание посольства США в Москве

Подобные шаги стороны собираются предпринять на фоне активного дипломатического противостояния, пишет Los Angeles Times. Этим летом Владимир Путин потребовал, чтобы американская миссия в России сократила свой штат с 1200 сотрудников до 445. Ранее США конфисковали у России дипломатическую собственность в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мэриленде. В Москве по этому поводу отметили, что решение Вашингтона переименовать часть улицы в честь политического оппонента Путина было принято в то время, когда двусторонние отношения между двумя странами оставляют желать лучшего.



«По правде говоря, США первые начали», признаёт автор статьи в The New York Times. Однако тактика не нова. Это очередной кивок в сторону холодной войны, когда дипломатия Кремля и Белого дома, мягко говоря, была не на высоте. В 1980-е конгресс США постановил переименовать площадь перед российским посольством в Вашингтоне в Сахаров Плаза — в знак протеста против задержания нобелевского лауреата и физика-ядерщика Андрея Сахарова.

Да и тактика «уличных войн» одними США и Россией не ограничивается. Американские законодатели уже предлагали переименовать улицу, на которой расположено посольство КНР, в честь китайского диссидента и нобелевского лауреата Лю Сяобо. В Пекине эту идею охарактеризовали как «политический фарс», предложив в ответ назвать улицу со штабом американской дипмисии «улицей Сноудена», по имени разоблачителя деятельности американских спецслужб и бывшего сотрудника АНБ. А то и вовсе «дорогой Усамы бен Ладена». Ни та, ни другая инициативы, правда, одобрения властей не получили.

Ещё пример: в Тегеране развенчали улицу Уинстона Черчилля, на которой ютилось британское посольство. Ей дали название в честь Бобби Сэндса, члена Ирландской республиканской армии, погибшего в тюрьме в результате голодовки. А в прошлом году иранцы в знак протеста против Саудовской Аравии переименовали улицу, где расположено посольство этого королевства, в память о казнённом шиитском проповеднике шейхе Нимре ан-Нимре. Его преследование и смерть привели к массовым демонстрациям шиитов как в самой Саудовской Аравии, так и в Бахрейне, Ливане и Иране.

И снова к США: во время войны во Вьетнаме улицу с американским посольством переименовали в Индии — в честь Хо Ши Мина.

Не грози южному султану, возомнив, что Турция у тебя в кармане.

А не далее как вчера напомнила о себе обиженная на вроде бы союзный Вашингтон Анкара. Категорически не согласные с политикой американцев в Сирии турки одобрили проект переименования улицы с посольством США в улицу «Оливковой ветви», передаёт Daily Sabah со ссылкой на мэра столицы Мустафу Туну. Недвусмысленный намёк на военную операцию Эрдогана в Сирии даст понять политикам в Белом доме, сколь глубоки разногласия между двумя союзниками по НАТО ещё после неудачной попытки переворота в Турции. Тогда, к удивлению главы государства, США не только не поддержали его, но и осудили за слишком жёсткое подавление протестов и репрессии в отношении политических противников.

Мужчина приветствует военных армии США, Сирия

Reuters

© Rodi Said

Позже США и Турция оказались по разные стороны баррикад в сирийском конфликте, когда американские военные поддержали курдское ополчение. К слову, госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен в ближайшие дни посетить Анкару с официальным визитом. Вот такой подарочек его ждёт вместо красной ковровой дорожки, к которой американцы так привыкли.





Стоит напомнить, что американские дипломаты в этом году вообще ведут себя воинственно (хотя когда было иначе?). Теперь они взяли курс на Турцию, Европу и арабские страны, чтобы заявить, что «США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки». Советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер — один из самых влиятельных людей в администрации Трампа — отправится в Турцию, чтобы разъяснить пределы терпения США и НАТО в отношении «авантюр Реджепа Тайипа Эрдогана» в Сирии и его партнёрства с Россией и Ираном. Как пишет The National, «в более широком стратегическом смысле Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы».



С таким недружелюбным подходом наши заокеанские коллеги и впрямь могут оказаться в тупике.