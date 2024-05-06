«Нацистский подход»: как ФБК и основатели «фабрики эльфов» лоббируют в Европе «паспорта хороших русских»

Бывший сотрудник ФБК* Владимир Милов** и соратница Михаила Ходорковского** Наталия Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против «вредоносного влияния России», искать новые объекты для санкций, выявлять и блокировать пути их обхода. Эту информацию RT получил из отчёта их фонда Free Russia Foundation (FRF)*** в Реестре прозрачности Европарламента. Согласно этим данным, фонд будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, которые не поддерживают СВО. Идея сепарации на «плохих» и «хороших» русских напоминает экспертам о нацистских методах — тогда людей фильтровали по антропометрическим данным, а сейчас собираются сортировать по политическим взглядам, говорят они.

В ноябре 2023 года в реестр лоббистов при Европарламенте вошёл Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»). Его глава — Наталия Арно, соратница Михаила Ходорковского, которая делает с ним проекты помощи релокантам «Ковчег» и Reforum. Раньше Арно работала у сенатора Джона Маккейна, продвигавшего политику ограничений сотрудничества с РФ ещё в нулевых. Теперь она готовит аналитику для «лиц, принимающих решения» в США, Канаде и Европе о выработке «российского» направления политики.

«География наших программ включает Россию, Украину, Беларусь, Южный Кавказ», — пишет о себе FRF в Реестре прозрачности Европарламента (сервисе раскрытия информации для лоббистов).

Free Russia стал широко известен благодаря финансированию «фабрики эльфов». Так называлась ботоферма оппозиционеров, которые от фейковых имён оставляли критические комментарии об СВО и о политике.

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Жалобное лобби

Для представительства в Европарламенте Арно открыла в Брюсселе филиал Free Russia Foundation. На постоянном контракте там работают четыре человека, следует из отчёта. Среди них — Евгения Кара-Мурза, супруга оппозиционера Владимира Кара-Мурзы**, осуждённого за госизмену и участие в нежелательной организации.

Вице-президентом FRF стал Владимир Милов. Это оппозиционный политик, соратник Бориса Немцова, с 2016 по 2021 год — внештатный сотрудник Фонда борьбы с коррупцией. Уйдя из ФБК, он сохранил с ним отношения — его приглашают на эфиры, переписываются в соцсетях, консультируются с ним. Сейчас Милов называет себя «независимым политиком», однако, судя по документам, работает он на конкретную организацию.

Главные задачи FRF связаны с работой по усилению антироссийских санкций.

«Содействие повышению эффективности санкционной политики ЕС в отношении Российской Федерации, — написано в разделе «Основные предложения лоббистов» в Реестре прозрачности. — Работа по включению физических лиц и аффилированных с Российской Федерацией государственных органов и структур в санкционный список ЕС».

Другими словами, будут писать жалобы на российских бизнесменов или чиновников с целью наложить санкции, искать российское государственное имущество с тем, чтобы арестовать его. Милов этим уже занимался: RT рассказывал, как он лоббировал в Вашингтоне персональные санкции против российского политического руководства.

На американские гонорары

Ещё один круг вопросов, который хотят охватить лоббисты, касается «предложений по проблемам, связанным с вредоносным влиянием России на европейское общество и её вмешательством во все демократические процессы».

Бюджет на это у фонда есть. Согласно отчёту головного юрлица FRF перед американской налоговой, общие обороты фонда составили $3,36 млн в 2022 году. За 2023 год отчёт ещё не подан.

В Реестре прозрачности Европарламента Арно раскрывает источники финансирования. Это государственные структуры США, ведущие гибридную войну с Россией.

«Вашингтонское юрлицо финансируется за счёт программ от правительства США, например, по линии Государственного департамента США и USAID, — написано в отчёте. — Дополнительное финансирование поступает от других доноров, таких как Национальный фонд поддержки демократии (NED)***, НАТО и Европейский фонд поддержки демократии (EED)***».

Неестественный отбор

Какие конкретно это могут быть миграционные инициативы, можно понять из постов FRF в соцсетях.

«15 сентября (2023 года. — RT) президент Free Russia Foundation Наталия Арно и директор по адвокации FRF Евгения Кара-Мурза встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в США, — пишут в Telegram-канале фонда «Свободная Россия». — FRF поддержал идею создания контактной группы во главе с МИД и МВД Германии с участием гражданского общества и правозащитных организаций для совместного решения вопросов виз, миграции и безопасности политэмигрантов из РФ».

Они «попросили лицензию на право участвовать в чистках российских эмигрантов», отмечал по поводу встречи главный редактор расследовательского портала «Приговор» Сергей Соколов.

Описание встречи напоминает ранее продвигавшуюся идею внедрения так называемых паспортов хороших русских. Это дипломатический документ, который планируют выдавать в ЕС гражданину России, если он докажет, что не согласен с военными действиями на Украине, не связан с российскими госорганами и что участвовал в оппозиционной политической активности. До сих пор единой позиции по этому вопросу в Европарламенте не выработано, законодательства нет.

Аналогичную идею продвигал в Европарламенте гроссмейстер Гарри Каспаров**, получивший грант в размере $10 млн на противодействие «российской пропаганде» от американских фондов. Те же мысли высказывал и Ходорковский, коллега Каспарова по так называемому антивоенному комитету.

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Теперь к вопросу подключился и фонд Арно. По этим и другим вопросам сотрудники FRF встречались с несколькими евродепутатами, о чём отчитались в своих документах. Это были, например, польский депутат Европарламента Витольд Ващиковский, португалец Педро Маркес (партия «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»), француз Бернар Гетта из партии «Возрождение».

«Такой подход похож на нацистские методы, — говорит депутат Госдумы РФ, член Комиссии по противодействию иностранному вмешательству Олег Матвейчев. — Только тогда сортировали по антропометрическим данным, а сейчас хотят фильтровать по политическим взглядам».

Но эта инициатива может быть обращена Россией в свою пользу, считает эксперт.

«Интересно взглянуть, кого они там отсортируют как «хороших русских», — говорит депутат. — Это очень полезная для наших спецслужб информация, которая облегчит им работу по выявлению радикальных активистов или спонсоров ВСУ среди наших граждан, уехавших в Европу».

Но депутат ещё раз подчеркнул, что инициатива FRF — дискриминирующая россиян идея, не имеющая ничего общего с гуманистическими ценностями.

Болгарский связной

Одним из сотрудников Арно в брюссельском офисе FRF стал молодой дипломат болгарского происхождения Петар Танев. Он с девяти лет жил в России, но после начала СВО покинул страну, рассказывал он в одном из интервью.

После отъезда из РФ 24-летний выпускник РУДН вначале работал на проектах Михаила Ходорковского, затем перешёл под крыло Наталии Арно. Впрочем, структуры МБХ финансируют Арно и тесно связаны с ними общими проектами, писал RT.

Танев одновременно работает внештатным советником болгарской делегации Европарламента по российским вопросам. А кабмин Болгарии даже предлагал его на должность посла в Киеве.

Одновременно со всеми перечисленными должностями Танев числится в фонде «За свободна Руссия» (For Free Russia). Фонд этот основан в 2022 году ещё одним оппозиционным политиком, Геннадием Гудковым**, для «объединения русской диаспоры» в Болгарии и «продвижения демократических ценностей». Гудков и Ходорковский входят в руководство антивоенного комитета — структуры, лоббирующей санкции и проводящей антироссийскую риторику. Название болгарского фонда созвучно со «Свободной Россией» Арно.

Танев участвует в конференциях с Ходорковским, приходит на эфиры его СМИ, даёт комментарии и ФБК. Теперь выяснилось, что в одной структуре он работает с Миловым, а в другой — с Гудковым.

Пример Танева показывает, как на самом деле тесно переплетены разные оппозиционные группы, говорит председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, зарубежные группы так называемой оппозиции имеет смысл рассматривать как отдельные группы, находящиеся под контролем американских спецслужб. Наличие одних и тех же менеджеров у разных оппозиционных структур может доказывать наличие у них единого центра и руководства, говорит Мендкович.

«Практически все они решают один и тот же комплекс задач, связанный с обеспечением финансирования антироссийской агрессии, агитационной подрывной работы внутри России, разжиганием межэтнических и политических конфликтов, — отмечает эксперт. — Эти структуры получают указания по разным цепочкам, но из единого центра, поэтому пересечение по кадрам более чем естественно».

Несколько лет ФБК и МБХ работают с общим наёмным менеджером, литовским политтехнологом Имантасом Лапинскасом, рассказывал RT. Теперь стало известно, что Петар Танев — ещё один «общий друг» Арно, Ходорковского и Фонда борьбы с коррупцией.

RT многократно писал о примерах тайного объединения разных организаций оппозиции. Например, группы Ходорковского и ФБК используют общих менеджеров, одинаковые фирмы для ведения деятельности. Структуры МБХ платили «антикоррупционерам» по €4,5 млн в 2022 и 2023 году.

Ранее RT писал о другой лоббистской активности оппозиционеров. По информации источника RT, близкого к руководству ФБК, материалы организации были использованы американскими конгрессменами в ходе разработки законопроекта о конфискации российской собственности. По словам собеседника редакции, список активов России, подлежащих принудительному отчуждению, был предоставлен в конгресс соратницей Навального Марией Певчих**.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организации и физлица, признанные иностранными агентами в РФ.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.