RT: разработка отца Марии Певчих не спасла латвийский стартап от убытков

Зарегистрированная в Юрмале компания по производству наноигл Skinport, SIA, по итогам года получила убыток в размере €6,1 тыс., согласно данным реестра Латвии. Ведущим научным сотрудником и соавтором патентов на продукцию юрлица указан Константин Певчих — отец соратницы Алексея Навального и автора резонансных журналистских расследований «Фонда борьбы с коррупцией»* Марии Певчих**.

Это первый год работы латвийской компании. Она была зарегистрирована в Юрмале в сентябре 2021 года. Компания занимается производством насадок на медицинский шприц — особой плоской платформы со множеством мелких игл из кремния. Такая система позволяет доставить лекарственные препараты и вакцины в организм напрямую через кожу, минуя кровеносное русло. Из открытых данных известно, что Skinport получила до €50 тыс. инвестиций от латвийского акселератора Commercialization Reactor Accelerator B7.

Формально Константин Певчих не имеет доли в латвийской фирме. Там он значится как ведущий научный сотрудник. Однако без него этот бизнес работать не смог бы: Певчих, согласно данным сайта проекта, является ведущим научным сотрудником и совладельцем патента на изобретение микроигл.

До 2021 года Константину Певчих принадлежали два юрлица в России, которые занимались производством микроигл. По данным базы бизнес-информации «Контур.Фокус», это 25% зеленоградской компании ООО «Игла». Именно она занималась коммерческими заказами на микроиглы в России.

Согласно данным Федеральной патентной системы (ФИПС), российской компании «Игла» принадлежит целый ряд патентов в сфере микромеханики. Это права на полезные модели массива микроигл, на изготовление микромеханических элементов из пластин монокристаллического кремния, а также патент на способ изготовления микроиглы в «интегральном исполнении с внутренними каналами».

Константину Певчих также принадлежало 20% в уставном капитале биотехнологической компании «НИОБИС» по разработке систем введения вакцин, однако, по данным «Контур.Фокуса», в настоящий момент он среди совладельцев уже не числится.

По данным государственного реестра юридических лиц Латвии, соучредителями Skinport стали латвийские граждане Максим Яковлев, Андрей Самсонов и Оксана Вильне.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.