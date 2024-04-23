RT: законопроект США о конфискации активов России основан на данных ФБК

По информации источника RT, близкого к руководству созданного Алексеем Навальным ФБК*, материалы организации были использованы американскими конгрессменами в ходе разработки законопроекта о конфискации российской собственности. По словам собеседника редакции, список активов России, подлежащих принудительному отчуждению, был предоставлен в конгресс соратницей Навального Марией Певчих**.

Соратница Алексея Навального и его бывшая подчинённая в ФБК Мария Певчих в марте 2024 года готовила заявление для слушаний по антикоррупционной стратегии в конгрессе США. Об этом ранее заявляли сами американские законодатели — сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин попросил внести данный факт в протокол заседания.

По данным источника RT, заявление было не только специально подготовлено для американских законодателей, но также послужило информационной базой для разработки законопроекта о конфискации российских активов.

О заявлении Певчих Кардин упомянул в ходе своего выступления перед конгрессом 21 марта. «Я упомянул Россию в начале своего выступления и хочу попросить включить в протокол заявление, подготовленное к сегодняшним слушаниям Марией Певчих. Она является председателем совета директоров ФБК, основанного Алексеем Навальным», — заявил Бен Кардин в своей приветственной речи.

Приветственное слово сенатора Кардина опубликовано на официальной странице комитета по иностранным делам в сенате США. Тему обращения Певчих и его содержание Кардин не уточнил, но источник RT свидетельствует, что именно её команда предоставила американской стороне информацию об активах России. Это было сделано «в рамках «расследовательской работы» ФБК, поясняет знакомый с ситуацией собеседник.

По данным источника, эти материалы легли в основу списка российской собственности, которым теперь грозит конфискация в соответствии с новым законопроектом, одобренным 20 апреля 2024 года палатой представителей конгресса США.

Как ранее сообщал RT, появившийся в 2023 году в Европе новый «клон» ФБК — Anti-Corruption Foundation Europe (ACFE) в Вильнюсе — активно включился в кампанию по принятию новых антироссийских санкций.

Источники также сообщали RT, что другой высокопоставленный функционер ФБК — Владимир Милов** — лоббировал в Вашингтоне персональные санкции против российского политического руководства.

Мария Певчих была объявлена в розыск по уголовной статье в декабре 2023 года.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.