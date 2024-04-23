RT в Telegram
Подпишись

RT: законопроект США о конфискации активов России основан на данных ФБК

Короткая ссылка
RT
По информации источника RT, близкого к руководству созданного Алексеем Навальным ФБК*, материалы организации были использованы американскими конгрессменами в ходе разработки законопроекта о конфискации российской собственности. По словам собеседника редакции, список активов России, подлежащих принудительному отчуждению, был предоставлен в конгресс соратницей Навального Марией Певчих**.

Соратница Алексея Навального и его бывшая подчинённая в ФБК Мария Певчих в марте 2024 года готовила заявление для слушаний по антикоррупционной стратегии в конгрессе США. Об этом ранее заявляли сами американские законодатели — сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин попросил внести данный факт в протокол заседания. 

По данным источника RT, заявление было не только специально подготовлено для американских законодателей, но также послужило информационной базой для разработки законопроекта о конфискации российских активов.

О заявлении Певчих Кардин упомянул в ходе своего выступления перед конгрессом 21 марта. «Я упомянул Россию в начале своего выступления и хочу попросить включить в протокол заявление, подготовленное к сегодняшним слушаниям Марией Певчих. Она является председателем совета директоров ФБК, основанного Алексеем Навальным», — заявил Бен Кардин в своей приветственной речи.

Приветственное слово сенатора Кардина опубликовано на официальной странице комитета по иностранным делам в сенате США. Тему обращения Певчих и его содержание Кардин не уточнил, но источник RT свидетельствует, что именно её команда предоставила американской стороне информацию об активах России. Это было сделано «в рамках «расследовательской работы» ФБК, поясняет знакомый с ситуацией собеседник.  

По данным источника, эти материалы легли в основу списка российской собственности, которым теперь грозит конфискация в соответствии с новым законопроектом, одобренным 20 апреля 2024 года палатой представителей конгресса США.

Как ранее сообщал RT, появившийся в 2023 году в Европе новый «клон» ФБК —  Anti-Corruption Foundation Europe (ACFE) в Вильнюсе — активно включился в кампанию по принятию новых антироссийских санкций. 

Источники также сообщали RT, что другой высокопоставленный функционер ФБК — Владимир Милов** — лоббировал в Вашингтоне персональные санкции против российского политического руководства. 

Мария Певчих была объявлена в розыск по уголовной статье в декабре 2023 года.

 * Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

 ** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить