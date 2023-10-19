«Осуждаем любое нарушение гуманитарного права»: Госдума приняла обращение к ООН в связи с обострением на Ближнем Востоке

Депутаты Госдумы приняли обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. В ГД призвали принять все возможные меры для остановки кровопролития и эскалации насилия против мирных граждан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона также требует объективного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которого погибли около 500 человек.

Госдума РФ на пленарном заседании приняла обращение к Организации Объединённых Наций и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Российские парламентарии призвали принять все возможные меры для «безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан... предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

Наряду с этим Госдума решительно осудила любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещённых международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей.

Парламентарии также отметили роль стран коллективного Запада в текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе», — говорится в заявлении.

В Госдуме подчеркнули, что американские военные поставки Израилю, многомиллиардное финансирование и американские авианосцы в ближневосточных водах «никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий».

«Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединённых Наций и насаждающих по всему миру «правила» урегулирования политических проблем с позиции силы», — заявили в ГД.

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Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. В результате этих событий, по данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек. ХАМАС и ЦАХАЛ обвиняют друг друга в этой атаке.

Небензя отметил, что Россия совместно с делегациями ОАЭ и Китая инициировала срочное заседание Совбеза ООН на фоне событий в секторе Газа.

«Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред также напомнил, что ранее ряд членов Совета Безопасности не поддержали проект российской резолюции по прекращению огня, «руководствуясь «сугубо гуманитарными», а на самом деле политическими соображениями».

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«Наш документ прописывал ряд конкретных мер неотложного характера, призванных остановить насилие и страдания мирных жителей, освободить заложников, предотвратить надвигающуюся на эту часть Палестины гуманитарную катастрофу и избежать расширения конфликта на другие страны региона», — сказал Небензя.

Он констатировал, что с отказом поддержать резолюцию «не был послан чёткий, сильный и коллективный сигнал с призывом к немедленному, устойчивому и соблюдаемому гуманитарному прекращению огня».

По словам Небензи, позиция Вашингтона и других западных столиц «не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества».

Наряду с этим Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками военной блокады сектора Газа.

Между тем в МЧС России заявили, что спецборт с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа вылетел из Подмосковья в Египет утром 19 октября. В состав груза вошло 27 т продовольствия: мука, сахар, рис и макаронные изделия. После разгрузки помощь будет передана представителям общества Красного Полумесяца Египта для отправки в сектор Газа.