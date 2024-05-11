Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом говорится в сообщении кабмина.
Также Мишустин предложил назначить Антона Силуанова на пост министра финансов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
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