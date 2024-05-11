Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры.

Об этом говорится в сообщении кабмина.

Также Мишустин предложил назначить Антона Силуанова на пост министра финансов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».