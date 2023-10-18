«Никто не хочет усугубления ситуации»: Путин высказался об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Лидеры ближневосточных государств не хотят развития конфликта и усугубления ситуации в регионе, заявил Владимир Путин, комментируя свой разговор с лидерами Израиля, Палестины, Ирана, Египта и Сирии. По словам российского президента, никто из них не намерен превращать текущую эскалацию конфликта в крупномасштабную войну. Произошедшую накануне атаку на больницу в секторе Газа, в результате которой погибли около 500 человек, Путин назвал катастрофой.

Владимир Путин заявил, что ключевые ближневосточные лидеры, с которыми у него ранее состоялся разговор, не хотят развития конфликта в регионе.

«Это были важные и своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей: у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», — сказал Путин 18 октября в беседе с журналистами по итогам визита в Пекин.

Как отметил российский лидер, в ходе прошедших 16 октября бесед с лидерами Израиля, Палестины, Ирана, Египта и Сирии он не увидел у своих собеседников готовности «развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну».

Говоря об урегулировании на Ближнем Востоке, президент отметил, что Россия всегда выступала за создание независимого суверенного палестинского государства.

«Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи. Но если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», — сказал он.

Наряду с этим Путин высказался об ударе по больнице в секторе Газа, который произошёл 17 октября. В результате этих событий погибли около 500 человек, заявили ранее в Минздраве Газы. Российский президент назвал эти события ужасными.

«Сотни убитых и сотни раненых. Это, конечно, катастрофа — в одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать», — сказал Путин.

По его словам, ситуацию нужно вести «к возможности начала каких-то контактов и переговоров».

Ранее Путин несколько раз высказывался на тему текущего обострения палестино-израильского конфликта. Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции в качестве ответа на убийства мусульман и осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По Израилю была нанесена серия ракетных ударов. Он объявил о собственной контртеррористической операции.

Путин назвал новую эскалацию в регионе ужасной и обратил внимание на ожесточение, демонстрируемое обеими сторонами конфликта. В то же время он призвал стремиться к минимизации насилия.

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«Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, всё-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения — среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой — детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое прошло 11 октября.

Наряду с этим президент неоднократно подчёркивал, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства.

Кроме того, президент отмечал попытки участия США в ближневосточном регулировании. Как подчёркивал Путин, текущая обстановка в регионе стала прямым результатом провальной политики Соединённых Штатов.

«Американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, и уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе, которое прошло 13 октября.

По его словам, «однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик».

Россия, подчеркнул Путин, исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров.