Путин: Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

«Мы всегда выступали за создание палестинского государства — самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме», — отметил президент.

Путин также заявил, что, по его мнению, основные игроки региона не хотят углубления палестино-израильского конфликта и выступают против полномасштабной войны.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.