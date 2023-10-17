Глава МИД Турции призвал мировое сообщество создать палестинское государство

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.

«Существуют решения ООН о палестинском государстве в границах 1964 года. Пришло время международному сообществу сделать шаг к созданию независимого палестинского государства», — цитирует его ТАСС.

По словам Фидана, Турция против того, чтобы нынешний конфликт привёл к дестабилизации ситуации в регионе, которая может распространиться на Ливан, Египет и Иорданию.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства.

Также сообщалось, что президент Сирии Башар Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.