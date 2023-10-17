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Глава МИД Турции призвал мировое сообщество создать палестинское государство

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Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.
Глава МИД Турции призвал мировое сообщество создать палестинское государство
  • AP
  • © Vahid Salemi

«Существуют решения ООН о палестинском государстве в границах 1964 года. Пришло время международному сообществу сделать шаг к созданию независимого палестинского государства», — цитирует его ТАСС.

По словам Фидана, Турция против того, чтобы нынешний конфликт привёл к дестабилизации ситуации в регионе, которая может распространиться на Ливан, Египет и Иорданию.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства.

Также сообщалось, что президент Сирии Башар Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.

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