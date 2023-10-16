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Путин выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства

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Необходимо возобновить политический процесс по созданию палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран.
Путин выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

В ходе разговора было высказано мнение, что причиной эскалации является застой в вопросах урегулирования.

«Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что такое государство должно существовать в мире и безопасности в Израиле.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.

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