Путин выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства

Необходимо возобновить политический процесс по созданию палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран.

В ходе разговора было высказано мнение, что причиной эскалации является застой в вопросах урегулирования.

«Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что такое государство должно существовать в мире и безопасности в Израиле.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.