Путин выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
В ходе разговора было высказано мнение, что причиной эскалации является застой в вопросах урегулирования.
«Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что такое государство должно существовать в мире и безопасности в Израиле.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.