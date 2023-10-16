Ушаков заявил, что Путин проведёт переговоры с лидерами Израиля и Палестины

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 октября, собирается провести телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, на сегодняшний день у президента запланировано пять телефонных разговоров. Ушаков отметил, что Путин уже поговорил с президентом Сирии Башаром Асадом и с главой Ирана Ибрагимом Раиси.

«В течение дня состоятся ещё телефонные контакты с президентами Египта — Абделем Фаттахом ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — приводит ТАСС слова помощника Путина.

Ранее сообщалось, что Асад и Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.