Путин: основные игроки не хотят углубления конфликта Палестины и Израиля

Российский президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, основные игроки региона не хотят углубления палестино-израильского конфликта и выступают против полномасштабной войны.

Он отметил, что его переговоры с пятью лидерами стран региона были важными и своевременными.

По его словам, у него создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации.

«На мой взгляд, основные игроки, кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в полномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, таких практически нет», — сказал президент.

Также Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой.