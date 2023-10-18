Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток
Об этом президент сообщил журналистам по итогам переговоров.
Путин отметил, что для того, чтобы передать подробно содержание трёхчасовых переговоров с китайским лидером, необходимо уделить этому три часа.
В частности, была обсуждена двусторонняя повестка отношений России и Китая, обсуждалась подробно ситуация на Ближнем Востоке.
Также Путин проинформировал китайского коллегу о ситуации, складывающейся на украинском треке.
Кроме того, российский президент заявил, что на встрече в Бишкеке премьеры России и КНР подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года.