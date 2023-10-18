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Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток

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Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в расширенном и узком составе, которые продолжались около трёх часов, обсудили среди прочего темы Украины и Ближнего Востока.

Об этом президент сообщил журналистам по итогам переговоров.

Путин отметил, что для того, чтобы передать подробно содержание трёхчасовых переговоров с китайским лидером, необходимо уделить этому три часа.

В частности, была обсуждена двусторонняя повестка отношений России и Китая, обсуждалась подробно ситуация на Ближнем Востоке.

Также Путин проинформировал китайского коллегу о ситуации, складывающейся на украинском треке.

Кроме того, российский президент заявил, что на встрече в Бишкеке премьеры России и КНР подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года.

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