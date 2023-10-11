«Ожесточение с обеих сторон большое»: Путин призвал участников палестино-израильского конфликта минимизировать насилие

Необходимо стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю потери среди гражданского населения в ходе текущего обострения палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин. В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент отметил значительный уровень ужесточения обеих сторон конфликта. Он также призвал оставить женщин и детей в стороне от развернувшегося противостояния.

Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке.

«В чём проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но Соединённые Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать всё самостоятельно, не использовали эти механизмы», — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели, которое прошло 11 октября.

По словам Путина, американские власти попытались «подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками».

Президент подчеркнул, что без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства, лежащую в основе конфликта проблему в целом решить невозможно.

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Напомним, текущий виток обострения палестино-израильского конфликта начался утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции в качестве ответа на убийства мусульман и осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По Израилю была нанесена серия ракетных ударов.

Израиль, в свою очередь, объявил о собственной контртеррористической операции. Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

По данным израильской стороны, в ходе текущей эскалации конфликта как минимум 1,2 тыс. человек погибли, ещё 2,4 тыс. ранены. Палестинский Минздрав, в свою очередь, сообщил о 1,1 тыс. убитых и более 5,3 тыс. раненых.

Комментируя текущее положение вещей в ходе обострения палестино-израильского конфликта, российский лидер отметил, что существует много сторонников создания независимого государства Палестина, однако сейчас верх берут те, кто выступает за силовое решение вопроса.

Путин пояснил, что и в Соединённых Штатах, и в Израиле есть политические деятели и эксперты, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства Палестина.

«Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом, что, к сожалению, приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», — сказал российский лидер.

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Он назвал эскалацию ситуации ужасной. По его словам, «ожесточение с обеих сторон очень большое».

«Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, всё-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения — среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой — детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — добавил Путин.

Как напомнил российский президент, во времена принятия решения о создании государства Израиль параллельно было принято и решение о создании второго государства, суверенного и независимого.

«Израиль создан, как известно, а Палестина как государство самостоятельное, суверенное, так и не создано, не состоялось в силу самых разных обстоятельств. Сейчас не буду вдаваться в детали. Более того, часть земель, которые палестинцы считают, считали всегда частью, исконно палестинскими, занята Израилем — в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — сказал Путин.

Россия, подчеркнул президент, всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства. Он уточнил, что позиция России по этому вопросу, которая известна обеим сторонам конфликта, сложилась довольно давно.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого, суверенного палестинского государства», — подчеркнул он.