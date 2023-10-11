Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе при помощи военной силы.

Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил глава государства, палестинская проблема находится в сердце каждого человека, исповедующего ислам.

Проблемы в регионе воспринимаются ими как проявление несправедливости, возведённой в невероятную степень, добавил президент.

Путин напомнил, что когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято параллельно и решение о создании второго государства. Речь шла о создании двух независимых суверенных государств, подчеркнул он.

«Израиль создан, как известно, а Палестина как государство суверенное так и не состоялось в силу самых разных обстоятельств. Более того, часть земель, которые палестинцы считают частью исконно палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — сказал Путин.